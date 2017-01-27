Сегодня утром в Гяндже в одной из квартир произошел сильный взрыв, передает ARB Kəpəz.

Инцидент произошел в жилом массиве «Ени Гянджа», в девятиэтажном доме №45b, квартира 28. Жилье принадлежит 66-летней Улдуз Гусейновой. Квартире общей площадью в 40 кв. м нанесен серьезный урон, сама хозяйка получила серьезные травмы и ожоги и в настоящее время находится в больнице.

Предполагается, что несчастный случай произошел из-за утечки газа.

Взрыв был настолько сильным, что ощущался во всем жилом массиве, пострадала и квартира Бабека Гафарова, находящаяся над жильем Улдуз Гусейновой.

Кроме того, обломками окон и стен оказались повреждены машины, припаркованные во дворе дома.