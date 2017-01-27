Военно-политический баланс в регионе изменчив и зависит от ряда факторов – военного, политического, экономического, информационного, заявил в эфире армянского телеканала «Еркир медиа» начальник Главного штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян.

После столь «глубокомысленного заявления» бывший командующий карабахскими сепаратистами перешел к привычным угрозам в адрес Азербайджана.

«В 2016 году государство предоставило вооруженным силам Армении возможность приобрести вооружение, которое является военно-политическим. Те, кто попытается начать новую войну, должны знать, что для них уготованы ракеты, которые с точностью в 15 метров могут поразить их цель. Особенно политические деятели в Азербайджане должны чувствовать эту угрозу, поскольку именно они пытаются развязать войну против Армении и Нагорного Карабаха», - заявил М.Акопян

«В 2017 году этот процесс продолжится. Могу заверить, что цели противника будут поражены при подготовке к войне и как только они попытаются продвинуться к передовой линии», - повторил как заклинание М.Акопян.

Видимо, на армянского генерала так подействовали слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который в интервью российскому агентству РИА Новости на полях Всемирного экономического форума в Давосе 19 января заявил, что Баку и Москва успешно ведут переговоры о поставках в Азербайджан самых современных российских систем вооружения.

После недельной паузы генерал М.Акопян решил высказаться и поднять морально-боевой дух армянской армии, потерявшей свыше 10 человек убитыми только с начала 2017 года.

Хотелось бы напомнить М.Акопяну о том, что в каждом своем выступлении Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев, отмечая военно-техническое превосходство азербайджанской армии над армией противника, заявлял, что Азербайджан никогда не позволит Армении изменить военно-технический баланс в свою пользу.

Намек армянского генерала на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» рассчитан на внутриармянскую аудиторию, и этими угрозами повлиять на решимость военно-политического руководства Азербайджана приступить к боевой операции в Карабахе, в случае принятия такого решения, армянской стороне не удастся.

К сведению армянского Генштаба, из открытых источников давно известно о приобретении Азербайджаном израильской системы ПРО «Железный купол». В конце декабря 2016 года на учениях азербайджанской армии были задействованы израильские зенитно-ракетные комплексы «Барак-8», западные издания писали о развертывании в Азербайджане также ЗРК «Тор» российского производства. А также следует напомнить о том, что Баку, что ведет переговоры с несколькими странами-союзниками о покупке, а также налаживании производства в Азербайджане баллистических ракет дальностью 500 километров.

С учетом имеющихся в арсенале армии Азербайджана ударных беспилотников, самых дальнобойных и мощных РСЗО (реактивных систем залпового огня) российского и турецкого производства, позволяющих нанести удар по любому объекту на территории оккупированного Карабаха, и в случае необходимости, и в самой Армении, Мовсесу Акопяну следует основательно подумать, чем грозить гораздо более мощной азербайджанской армии, доказавшей свое превосходство в четырехдневной войне и вспомнить, чем закончилась прежняя авантюра для армянского генералитета. Не исключено, что после очередной краткосрочной войны своего места может лишиться и новоиспеченный начальник армянского Генштаба.

Спустя сутки последовало и официальное заявление Минобороны Азербайджана на заявление М.Акопяна.

«Очередное безответственное и популистское выступление начальника генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна не удивляет нас». Об этом в ответ на запрос haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Как отметили в Минобороны, представители преступного военно-политического руководства вражеской стороны выступали с подобными заявлениями и до апрельских боев: «Мы все хорошо помним, как после апрельских операций Сержу Саргсяну, который понял, что нахождение Мовсеса Акопяна в Нагорном Карабахе приведет к его физическому уничтожению, пришлось срочно привести его в Ереван.

Армянская армия, потерпевшая крах после мощного удара, и ее руководство подобными провокационными выступлениями пытаются снизить существующее в стране внутренне-политическое, социальное и общественное напряжение. Однако Мовсес Акопян должен понять, что применение современного оружия азербайджанской армией приведет к полному уничтожению армянской армии», - цитирует haqqin.az Минобороны.