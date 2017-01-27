 

Командира — совратителя дочери шехида отдали под суд

 

Делегация Министерства обороны во главе с заместителем министра Керемом Велиевым встретилась в Гяндже с сержантом Минарой Байрамовой, которая была уволена из рядов азербайджанской армии.

Напомним, ранее haqqin.az писал, что дочь погибшего в боях за Агдере Мубариза Исмаилова сержант Минара Байрамова столкнулась с клеветнической кампанией в отношении себя. Это произошло после того, как командир части Эльшан Санаев начал проявлять интерес к Байрамовой и пытался склонить ее к постели. Байрамова отвергла ухаживания своего командира, из-за чего вскоре была уволена.

После того как этот вопиющий случай получил огласку, Минобороны начало расследование, которое было поручено заместителю министра обороны по личному составу генерал-лейтенанту Керему Велиеву.

По словам матери потерпевшей Минаи Исмаиловой, давшей интервью местным СМИ, представители Минобороны встретились с ними и заявили о том, что расследование показало невиновность Минары Байрамовой и то, что она была уволена незаконно. Минара Байрамова будет восстановлена в должности, а дело ее командира Эльшана Санаева будет рассмотрено в суде.

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