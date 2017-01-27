Трамп подготовил указ о снятии санкций с России

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила необходимые документы для отмены антироссийских санкций. Об этом сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье, передает РИА Новости.

«Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России», — пишет Потье, напоминая, что переговоры между Москвой, Берлином и Вашингтоном намечены на субботу.

Также информацию о снятии ограничительных мер в отношении России подтверждает сотрудник американского издания Politico Сьюзан Глассер.

«Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке», — написала она.