Глава МИД Украины опасается российского вторжения

Российские войска на границе с Украиной – это демонстрация готовности к полномасштабному вторжению в страну. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает gordonua.com.

«Россия постоянно держит это военное присутствие. Она пытается дестабилизировать ситуацию также вдоль границы. Таким образом показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер», – отметил он.

Климкин добавил, что нет оснований для проведения в ближайшее время встречи в нормандском формате, поскольку российская сторона блокирует выполнение Минских соглашений.