 

Армения берет у России новый кредит на вооружение

Автор: Отдел Армении 

Ереван будет вести диалог с Россией с целью продолжения кредитной программы по закупке вооружения, заявил сегодня в беседе с журналистами министр обороны Армении Виген Саргсян.

В.Саргсян заявил, что часть вооружения, закупленного в рамках российского кредита в 200 млн долларов, уже находится в Армении.

«Остальные договора реализуются согласно подписанным контрактам. Мы последовательны в том, чтобы как можно скорее получить весь объем вооружения, учитывая, что это напрямую связано с нашей боеспособностью»,  сказал министр.

Данная новость почти сразу же вызвала довольно негативный отклик среди армянской общественности. Согласно публикациям в соцсетях, людям отнюдь не нравится взятый у РФ очередной кредит, который не будет направлен на облегчение социальных нужд населения. Кроме того, многие пользователи соцсетей выразили мнение, что в считающемся самым коррумпированным в Армении Министерстве обороны эти деньги пойдут не на поставленные цели, а будут присвоены высшим руководством ВС.

3739 просмотров


Старости
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Наша погода
Сегодня 3° / 2°
28 Янв 3° / 1°
29 Янв 3° / -1°
30 Янв 4° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

Салим Муслимов о пенсионной реформе
Генпрокуратура о тайных переговорах лидеров ReAl с посольством Ирана
Казахстанский олигарх пытался покончить с собой
Ибрагимову кинули на $255 тысяч
Путин едет в Среднюю Азию
Путин провел совещание с Совбезом РФ
Директор бакинской школы скончался после неожиданного визита репортеров видео
Иран испортил игру России наша аналитика
Азербайджанский певец в Туркменистане остался в тюрьме
В Баку из ломбарда украли 100 тысяч манатов
ФСБ готова к отражению хакерских атак на Россию
Магеррам Алиев: «У меня нет дома в Карловых Варах»
Секретарь ReAl Натик Джафарли: «Да, мы встречались с иранцем»
В Баку избили невестку генерала Мехмандарова
Глава МИД Германии ушел в отставку
Грузия проиграла от соглашения с «Газпромом» Заявление грузинского министра
Израильская полиция в третий раз допрашивает Нетаньяху
Армения берет у России новый кредит на вооружение
Глава МИД Украины опасается российского вторжения
Трамп подготовил указ о снятии санкций с России
Командира — совратителя дочери шехида отдали под суд
Новый курс маната: 1,91 маната за доллар
Армения угрожает Азербайджану российскими «Искандерами» Азербайджан отвечает на угрозы
Взрыв в многоэтажном доме в Гяндже фото
«Бандотдел» арестовал торговцев ртутью