Армения берет у России новый кредит на вооружение

Ереван будет вести диалог с Россией с целью продолжения кредитной программы по закупке вооружения, заявил сегодня в беседе с журналистами министр обороны Армении Виген Саргсян.

В.Саргсян заявил, что часть вооружения, закупленного в рамках российского кредита в 200 млн долларов, уже находится в Армении.

«Остальные договора реализуются согласно подписанным контрактам. Мы последовательны в том, чтобы как можно скорее получить весь объем вооружения, учитывая, что это напрямую связано с нашей боеспособностью», — сказал министр.

Данная новость почти сразу же вызвала довольно негативный отклик среди армянской общественности. Согласно публикациям в соцсетях, людям отнюдь не нравится взятый у РФ очередной кредит, который не будет направлен на облегчение социальных нужд населения. Кроме того, многие пользователи соцсетей выразили мнение, что в считающемся самым коррумпированным в Армении Министерстве обороны эти деньги пойдут не на поставленные цели, а будут присвоены высшим руководством ВС.