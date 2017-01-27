Израильская полиция в третий раз допрашивает Нетаньяху

Следователи израильской полиции в пятницу в третий раз допрашивают премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, в отношении которого ведутся два расследования, потенциально способных спровоцировать его отставку, передает РИА Новости.

Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, ограничивающего возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Нетаньяху настаивает, что не совершил ничего противозаконного, обещает еще многие годы руководить страной, обвиняет ряд оппозиционных политиков и журналистов в попытке устроить переворот путем давления на полицию и прокуратуру.