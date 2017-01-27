 

Грузия проиграла от соглашения с «Газпромом» Заявление грузинского министра

 

Последнее соглашение с компанией «Газпром экспорт» по транзиту газа в Армению является проигрышным с экономической точки зрения. Об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария заявил в эфире телекомпании «Рустави 2».

«В экономической части, по сравнению с сегодняшней ситуацией, мы потеряем. Это не победа в экономической части… Но, когда у нас есть соглашение со стратегическим партнером Азербайджаном, который берет на себя обязательство поставлять нам газ по коммерческой цене, это означает, что наша зависимость от российского газа равна нулю», — заявил Гахария.

В то же время заместитель министра энергетики Грузии Ираклий Хмаладзе отметил, что в данный момент с «Газпром экспорт» ведутся переговоры, чтобы обнародовать детали документа.

До сих пор правительство отказывалось разглашать детали нового контракта Грузии с «Газпром экспорт», согласно которому, многолетняя практика оплаты транзита изменится. Теперь Россия будет платить за транзит деньгами, хотя раньше Грузия получала за это российский газ в размере 10% от всего перекачиваемого в Армению объема.

Российская компания в новом соглашении гарантирует оплату транзита по территории Грузии в объеме до 2,2 миллиарда кубометров в год, а также продажу газа в случае необходимости по цене ниже рыночной — по 185 долларов за тысячу кубометров, а не за 215 долларов.

До последнего времени правительство заявляло, что сумма, которую Грузия получит от транзита газа в Армению, является «коммерческой тайной». При этом в Министерстве энергетики отмечают, что полученной суммы не хватит, чтобы приобрести тот объем газа, который ранее Грузия получала за транзит натурой.

Пока достигнута только договоренность об условиях транзита. Договор будет официально заключен и фактически вступит в силу только в 2018 году. В 2017 году Грузия, как и прежде, будет получать оплату натурой, то есть газом.

Оформленное с «Газпромом» соглашение вызвало немало подозрений и вопросов в грузинском обществе. Неправительственный сектор требует от властей Грузии снять с документа гриф «секретно» и обнародовать детали, в администрации президента называют договор «вредным», а оппозиция и вовсе обвиняет власти во лжи.

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