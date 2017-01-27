Глава МИД Германии ушел в отставку

Президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка-Вальтера Штайнмайера от должности главы МИД, передает РИА Новости.

Внешнеполитическое ведомство возглавил бывший министр экономики, председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Зигмар Габриэль. Церемония передачи полномочий прошла в резиденции президента ФРГ, замке Бельвю. Экс-глава внешнеполитического ведомства попрощался с коллегами в Бундестаге в качестве главы МИД.

Также свой пост оставила министр юстиции Бригитта Циприс. Она займет место Габриэля в Министерстве экономики.