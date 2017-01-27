 

В Баку избили невестку генерала Мехмандарова

 

В Баку ограблена невестка известного военного деятеля Азербайджана, министра обороны Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) Самеда Мехмандарова.

По информации qafqazinfo.az, пожилая женщина по своему обыкновению отправилась погулять на Приморский бульвар, а по возвращении, войдя в подъезд своего дома, подверглась нападению двух неизвестных, которые ударили ее камнем по голове, а когда она потеряла сознание, сорвали с руки кольцо, взяли из сумки 50 манатов и скрылись.

В настоящее время состояние пострадавшей удовлетворительное.

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