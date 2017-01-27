Секретарь ReAl Натик Джафарли: «Да, мы встречались с иранцем»

«Мы не комментируем несерьезные обвинения в адрес нашей организации. Да, мы встречались со вторым секретарем Посольства Исламской Республики Иран в Азербайджане Мехти Арифзаде, но никаких секретных переговоров не проводили». Об этом заявил исполнительный секретарь движения ReAl Натик Джафарли, комментируя статью haqqin.az «Солдаты Ильгара Мамедова переходят в Иран».

По его словам, ReAl является серьезной и открытой организацией, которая не проводит никаких тайных встреч.

«О факте встречи мы сразу же объявили СМИ. Так что мне больше нечего добавить. Мы серьезная и открытая организация и никаких тайных встреч не проводим», - сказал Джафарли.

Напомним, в опубликованной накануне в haqqin.az статье «Солдаты Ильгара Мамедова переходят в Иран» речь идет о тайных переговорах между руководством движения ReAl и представителем Посольства Ирана в Баку. В ходе встречи была также достигнута договоренность о получении организацией финансовой помощи со стороны иранского правительства.