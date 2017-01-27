ФСБ готова к отражению хакерских атак на Россию

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ готова к отражению хакерских атак на объекты критической инфраструктуры РФ. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель директора ФСБ России Дмитрий Шальков, представляя на заседании Госдумы пакет правительственных законопроектов "О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ", передает ТАСС.

"Хочу пояснить, что мы готовы к отражению хакерских атак, какого-то промежуточного времени на разгон нам не понадобится", - сказал представитель спецслужбы. Отвечая на вопрос депутатов о финансировании соответствующей деятельности, он уточнил, что "средства из государственного бюджета уже на решение этих вопросов выделены, это так называемая программа по обнаружению и противодействию компьютерным атакам". "У нас уже эти деньги есть, мы работаем", - подтвердил Шальков.

Замглавы ФСБ также отметил, что "в рамках реализации закона будет использоваться только отечественное оборудование".