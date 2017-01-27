 

Магеррам Алиев: «У меня нет дома в Карловых Варах»

Автор: Отдел информации 

Заведующий отделом по военным вопросам Службы помощника президента генерал-полковник Магеррам Алиев опроверг информацию о владении недвижимостью в чешском курортном городке Карловы Вары.

«У меня нет дома в Карловых Варах. Возможно, указанная недвижимость принадлежит какому-то моему однофамильцу»,  заявил haqqin.az Магеррам Алиев.

Ранее в результате расследования российского волонтерского антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер» стало известно, что ряд элитных домов и квартир в Карловых Варах принадлежит известным азербайджанцам.

Так, в списке счастливых обладателей недвижимости в курортном городке значатся глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде и его брат  депутат Милли Меджлиса Джаваншир Пашазаде, а также депутат Адиль Алиев.

Вскоре после публикации информации Адиль Алиев (родной брат Магеррама Алиева  ред.) признался в том, что владеет недвижимостью в Карловых Варах.

По его словам, стоимость квартиры в Карловых Варах почти такая же, как и квартиры в бакинском поселке Сулутепе: «У меня есть дом в Карловых Варах. Что же в этом необычного? Этот дом может купить каждый».

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