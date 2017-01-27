 

Азербайджанский певец в Туркменистане остался в тюрьме

 

Турменский певец азербайджанского происхождения Назир Хабибов не выходил на свободу, а продолжает отбывать свой тюремный срок. Об этом сообщает сайт АНТ со ссылкой на окружение родных певца.

Видеоролик на портале YouTube, давший основание предполагать, что его освободили, является старым.

О возможном освобождении Н.Хабибова сообщила туркменская служба «Радио Свобода», ссылаясь на видео от 20 января под названием «Назир Хабибов вышел из тюрьмы, случился нежданный момент». На ролике певец поздравляет своих поклонников и друзей из ашхабадского района Хитровка с Новым годом. Однако этому видео практически пять лет.

Первое сообщение о задержании певца Н.Хабибова было передано по туркменскому национальному телевидению 4 октября.

В конце телесюжета о группе лиц, якобы занимавшихся контрабандой и реализацией крупной партии опия и препарата трамадол, было продемонстрировано покаяние Назира Хабибова в наручниках.

24 октября Н.Хабибов был признан виновным в хранении наркотиков с целью сбыта (ч. 2 ст. 292) и без цели сбыта (ч. 1 ст. 293) и приговорен к 15 годам лишения свободы.

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