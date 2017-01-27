Путин провел совещание с Совбезом РФ

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в том числе обсуждались итоги переговоров в Астане и перспективы дальнейших усилий по сирийскому политическому урегулированию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В ходе совещания обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Обсуждались также итоги астанинских переговоров, а также перспективы дальнейших усилий по сирийскому политическому урегулированию", — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что при этом "была отмечена важность согласия всеми сторонами указанных переговоров о невозможности военного решения сирийской проблемы".

"Состоялся также обмен мнениями по текущему состоянию российско-американских отношений", — добавил Песков.

Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.