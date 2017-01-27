Казахстанский олигарх пытался покончить с собой

Олигарх, акционер Казинвестбанка Нурлан Тлеубаев пытался покончить жизнь самоубийством. Инцидент произошел еще в декабре 2016 года, пишет журнал Exclusive.

"Что заставляет казахстанских олигархов пытаться покончить с жизнью? В декабре прошлого года совершил попытку самоубийства акционер Казинвестбанка Нурлан Тлеубаев. Сегодня его состояние стабильное. Но теперь нам предстоит быть свидетелями суицида целой отрасли – зерновой", - говорится в материале.

Нурлан Тлеубаев владеет ТОО "Корпорация "АПК-Инвест", 50 процентами акций АО "Зерновая страховая компания", мажоритарной долей в ТОО "Холдинг "Алиби", а с 2016 года стал основным акционером теперь уже печально известного Казинвестбанка.

Он номер 22 в рейтинге казахстанского Forbes и номер 35 в рейтинге самых влиятельных бизнесменов в 2016 году. Его состояние оценивалось на тот момент в 256 миллионов долларов, отмечает издание.