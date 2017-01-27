Генпрокуратура о тайных переговорах лидеров ReAl с посольством Ирана

«Генпрокурор Азербайджана дал указание о проведении всестороннего расследования в связи с обнародованными фактами в статье «Солдаты Ильгара Мамедова уходят в Иран», опубликованной накануне на сайте haqqin.az». Об этом заявил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов в ответ на запрос haqqin.az.

Напомним, в журналистском расследовании Эйнуллы Фатуллаева речь шла о тайных переговорах руководителей движения ReAl с представителем дипмиссии Ирана в Азербайджане, а также подозрениях на получение финансовой помощи со стороны разведслужбы иностранного государства.

По словам Эльдара Султанова, разбирательство будет проведено по указанию генпрокурора Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики.

В опубликованной накануне в haqqin.az статье «Солдаты Ильгара Мамедова переходят в Иран» говорилось о тайных переговорах между руководством движения ReAl и представителем Посольства Ирана в Баку. В ходе встречи была также достигнута договоренность о получении организацией финансовой помощи со стороны иранского правительства.