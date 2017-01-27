 

Салим Муслимов о пенсионной реформе

 

3 февраля в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана начнется обсуждение законопроекта о внесении изменений в систему назначения трудовой пенсии. Как передает Trend, об этом сказал в пятницу журналистам министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Как сообщил ранее министр, в рамках изменений предусматривается ликвидация понятия базовой части трудовых пенсий и 12-летнего стажа, необходимого для назначения пенсии.

В настоящее время на индивидуальных счетах каждого застрахованного отражается 50 процентов выплачиваемых социальных страховых взносов и страховая часть пенсий определяется исходя из этой суммы. Другие 50 процентов взносов направляются на общие расходы системы, в том числе на финансирование базовой части пенсий, выражаемой в равных суммах для пенсионеров.

"Предположим, что месячная зарплата гражданина составляет 5 тысяч манатов, но при этом он имеет 10-летний стаж работы. Таким образом, за 120 месяцев или 10 лет, он заработает в общем 600 тысяч манатов. Сумму, накапливаемую на индивидуальном счете, по правилам, необходимо поделить на 144, что в результате дает достаточно большую сумму [2 083,3 маната], которая выше среднемесячного размера трудовой пенсии. Но поскольку этот человек не имеет 12-летнего стажа, то он не получает права на пенсию. Это ограничение, которое необходимо было устранить. Новая процедура назначения пенсий, в соответствии с законопроектом, не будет учитывать стаж. Сегодня в Азербайджане есть люди, чья ежемесячная зарплата составляет 20 тысяч манатов", - отмечал министр.

По словам Муслимова, также будет ликвидировано понятие базовой части пенсии.

"На индивидуальный счет будет поступать уже не 50 процентов от выплачиваемых социальных страховых взносов, а вся сумма. Но здесь есть определенный минимум, только по его достижении назначается пенсия. Если эта сумма меньше, то гражданин обращается в органы министерства труда и социальной защиты населения, где ему назначают социальное пособие. Таким образом, ответственность за размер своей пенсии несет сам гражданин, то есть размер его пенсии будет зависеть от того, сколько он заработал", - сказал Муслимов.

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