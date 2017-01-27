Дефицит бюджета Украины превысил 2,5 миллиарда долларов

Дефицит государственного бюджета Украины в 2016 году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2015-м и составил 70,1 миллиарда гривен (2,57 миллиарда долларов). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную казначейскую службу страны.

По данным Национального банка Украины, в 2015 году ВВП составил 2,35 триллиона гривен (86 миллиардов долларов). С учетом этой оценки дефицит бюджета в 2016 году составил 3 процента ВВП, отмечает издание.

В то же время показатель оказался ниже установленного предельного объема дефицита в 83,69 миллиарда гривен (3,06 миллиарда долларов).