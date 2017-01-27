Самую дорогую квартиру в Москве оценили в 4 млрд

Стоимость самого дорогого жилья Москвы составляет 4,14 млрд руб., следует из сообщения агентства по недвижимости ЦИАН. Это пентхаус площадью 952 кв. м в жилом комплексе «Гранатный Палас» в районе Патриарших прудов.

На втором месте находятся двухуровневые апартаменты без отделки площадью 1,2 тыс. кв. м в гостинице «Москва». Их стоимость составляет 3,72 млрд руб.

Третью позицию в рейтинге ЦИАН занимает самый большой по площади лот — трехэтажные апартаменты площадью 2 тыс. кв. м в жилом комплексе «Дом на Мосфильмовской».