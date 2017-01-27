 

Рамиль Усубов о преступлениях и наказаниях

 

Более 26,6 тыс. преступлений совершено в Азербайджане в 2016 году, заявил глава МВД Рамиль Усубов в пятницу на заседании коллегии ведомства, посвященном итогам минувшего года.

«В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 26,611 тыс. преступлений», - подчеркнул Р.Усубов.

По словам министра, 85,4% преступлений не представляли большой опасности для общественности, 14,6% составили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Р.Усубов отметил, что по сравнению с показателями 2015 года в минувшем году на 13,4% уменьшилось количество случаев умышленного убийства и покушений на убийство, на 21,8% - число преступлений, связанных с разбоем, 3,8% - ограблений, 37% - преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, 17,5% - с угоном автомобильных средств.

Министр подчеркнул, что в минувшем году на 9,6% сократилось число дорожно-транспортных происшествий. Как результат на 15,1% уменьшилось число погибших и на 11,6% - количество пострадавших в результате ДТП.

«Совместно с органами прокуратуры раскрыты 323 преступления, совершенных в прошлые годы», - сказал Р.Усубов.

Министр отметил, что по горячим следам в течение года удалось раскрыть 1,268 тыс. преступлений. Своевременное обращение граждан на «горячую линию 102» помогло предотвратить совершение 9,289 тыс. противоправных действий.

1501 просмотров


Старости
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Наша погода
Сегодня 5° / 2°
28 Янв 3° / 1°
29 Янв 3° / -1°
30 Янв 4° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

В США известный рок-музыкант застрелился на глазах у жены
Самоубийство Даяната Рзаева: трагедия становится фарсом мысли вслух
Азербайджан заинтересовался нефтехимическими предприятиями Сербии
Bakcell начинает новый прием заявок от разработчиков в AppLab
Указом Ильхама Алиева: генерал-полковник Айдын Алиев
В США подростки планировали массовый расстрел в школе
На «Советской» горит дом Есть жертвы; обновлено
Надежда Савченко вступает в бой за азербайджанских заложников Эксклюзив
Фуад Алескеров выступил на коллегии МВД
В Азербайджане убийца внука получил 15 лет
Иранские нефтетанкеры впервые взяли курс на Европу
Рамиль Усубов о преступлениях и наказаниях
Самую дорогую квартиру в Москве оценили в 4 млрд
Дефицит бюджета Украины превысил 2,5 миллиарда долларов
Салим Муслимов о пенсионной реформе
Генпрокуратура о тайных переговорах лидеров ReAl с посольством Ирана
Казахстанский олигарх пытался покончить с собой
Ибрагимову кинули на $255 тысяч
Путин едет в Среднюю Азию
Путин провел совещание с Совбезом РФ
Директор бакинской школы скончался после неожиданного визита репортеров видео
Иран испортил игру России наша аналитика
Азербайджанский певец в Туркменистане остался в тюрьме
В Баку из ломбарда украли 100 тысяч манатов
ФСБ готова к отражению хакерских атак на Россию