Рамиль Усубов о преступлениях и наказаниях

Более 26,6 тыс. преступлений совершено в Азербайджане в 2016 году, заявил глава МВД Рамиль Усубов в пятницу на заседании коллегии ведомства, посвященном итогам минувшего года.

«В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 26,611 тыс. преступлений», - подчеркнул Р.Усубов.

По словам министра, 85,4% преступлений не представляли большой опасности для общественности, 14,6% составили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Р.Усубов отметил, что по сравнению с показателями 2015 года в минувшем году на 13,4% уменьшилось количество случаев умышленного убийства и покушений на убийство, на 21,8% - число преступлений, связанных с разбоем, 3,8% - ограблений, 37% - преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, 17,5% - с угоном автомобильных средств.

Министр подчеркнул, что в минувшем году на 9,6% сократилось число дорожно-транспортных происшествий. Как результат на 15,1% уменьшилось число погибших и на 11,6% - количество пострадавших в результате ДТП.

«Совместно с органами прокуратуры раскрыты 323 преступления, совершенных в прошлые годы», - сказал Р.Усубов.

Министр отметил, что по горячим следам в течение года удалось раскрыть 1,268 тыс. преступлений. Своевременное обращение граждан на «горячую линию 102» помогло предотвратить совершение 9,289 тыс. противоправных действий.