Иранские нефтетанкеры впервые взяли курс на Европу

Два иранских нефтяных супертанкера, принадлежащих Национальной иранской танкерной компании (NITC), направились в крупнейший торговый порт Европы Роттердам впервые после снятия санкций с Исламской Республики в январе прошлого года.

Супертанкеры Snow и Huge с 4 млн баррелей нефти покинули терминал в порту Харк и держат курс на Роттердам, следует из данных системы слежения за судами в терминале Reuters.

До сегодняшнего дня европейские покупатели иранской нефти предпочитали фрахтовать суда других компаний.

Очевидно, что Иран шаг за шагом преодолевает препятствия на пути к восстановлению доли рынка, утраченной в период действия западных санкций.

«Одной проблемой меньше, — отметил глава аналитического департамента BRS Brokers Эндрю Уилсон. — Если им удастся застолбить за собой какую-то долю на этом (европейском) рынке, то Роттердам от этого только выиграет».