 

Иранские нефтетанкеры впервые взяли курс на Европу

 

Два иранских нефтяных супертанкера, принадлежащих Национальной иранской танкерной компании (NITC), направились в крупнейший торговый порт Европы Роттердам впервые после снятия санкций с Исламской Республики в январе прошлого года.

Супертанкеры Snow и Huge с 4 млн баррелей нефти покинули терминал в порту Харк и держат курс на Роттердам, следует из данных системы слежения за судами в терминале Reuters.

До сегодняшнего дня европейские покупатели иранской нефти предпочитали фрахтовать суда других компаний.

Очевидно, что Иран шаг за шагом преодолевает препятствия на пути к восстановлению доли рынка, утраченной в период действия западных санкций.

«Одной проблемой меньше, — отметил глава аналитического департамента BRS Brokers Эндрю Уилсон. — Если им удастся застолбить за собой какую-то долю на этом (европейском) рынке, то Роттердам от этого только выиграет».

641 просмотров


Старости
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Наша погода
Сегодня 5° / 2°
28 Янв 3° / 1°
29 Янв 3° / -1°
30 Янв 4° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

В США известный рок-музыкант застрелился на глазах у жены
Самоубийство Даяната Рзаева: трагедия становится фарсом мысли вслух
Азербайджан заинтересовался нефтехимическими предприятиями Сербии
Bakcell начинает новый прием заявок от разработчиков в AppLab
Указом Ильхама Алиева: генерал-полковник Айдын Алиев
В США подростки планировали массовый расстрел в школе
На «Советской» горит дом Есть жертвы; обновлено
Надежда Савченко вступает в бой за азербайджанских заложников Эксклюзив
Фуад Алескеров выступил на коллегии МВД
В Азербайджане убийца внука получил 15 лет
Иранские нефтетанкеры впервые взяли курс на Европу
Рамиль Усубов о преступлениях и наказаниях
Самую дорогую квартиру в Москве оценили в 4 млрд
Дефицит бюджета Украины превысил 2,5 миллиарда долларов
Салим Муслимов о пенсионной реформе
Генпрокуратура о тайных переговорах лидеров ReAl с посольством Ирана
Казахстанский олигарх пытался покончить с собой
Ибрагимову кинули на $255 тысяч
Путин едет в Среднюю Азию
Путин провел совещание с Совбезом РФ
Директор бакинской школы скончался после неожиданного визита репортеров видео
Иран испортил игру России наша аналитика
Азербайджанский певец в Туркменистане остался в тюрьме
В Баку из ломбарда украли 100 тысяч манатов
ФСБ готова к отражению хакерских атак на Россию