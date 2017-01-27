 

В Азербайджане убийца внука получил 15 лет

 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Ракифа Байрамова, обвиняемого в убийстве, сообщает АПА.

На процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой был вынесен приговор, согласно которому Ракиф Байрамов приговорен к 15 годам лишения свободы.

Отметим, что Мубариз Мамедов, обратившись в прокуратуру Бинагадинского района, сообщил об убийстве его сына, Турала Байрамова, неизвестным лицом или лицами, а также о том, что его похоронили в селе Чеменли Агдамского района.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан и привлечен к следствию дедушка покойного 71-летний Ракиф Байрамов, который признался в том, что задушил своего 16-летнего внука Турала Байрамова.

Причиной убийства стало оскорбление Т.Байрамовым памяти его сына-шехида.

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