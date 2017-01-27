 

Фуад Алескеров выступил на коллегии МВД

 

«Под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане успешно реализуются правовые демократические реформы, большие инфраструктурные проекты и социальные программы». Об этом на заседании коллегии МВД заявил заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана Фуад Алескеров, сообщает сайт МВД.

В своем выступлении Фуад Алескеров отметил роль сотрудников внутренних дел в сфере обеспечения общественно-политической стабильности, отметил успехи, достигнутые в борьбе с преступностью и исполнении соответствующих госпрограмм и национальных планов действия.

Фуад Алескеров подчеркнул значимость изменений в законодательство для усовершенствования служебной деятельности, а также отметил важность широкого использования новых информационных технологий.

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