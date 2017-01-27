 

Надежда Савченко вступает в бой за азербайджанских заложников Эксклюзив

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Сегодня в Киеве состоялась встреча депутата Верховной Рады Украины, Героя Украины Надежды Савченко с руководителем Института демократии и прав человека в Азербайджане Ахмедом Шахидовым. Об этом киевскому бюро haqqin.az сообщил сам А.Шахидов.

По его словам, основная цель встречи состояла в информировании Н.Савченко о судьбе Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова.

Напомним, во время операции, проведенной в июле 2014 года армянским спецназом в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района, был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров взяты в заложники.

В отношении них было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый «суд» приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева — к 22 годам лишения свободы.

«Надежда Савченко обладает полной информацией о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, об оккупации 20% территории нашей страны. Но она ничего не знала о судьбе Д.Аскерова и Ш.Гулиева. После ознакомления с историей их пленения и осуждения Савченко заявила, что эта история в чем-то похожа на ее собственную»,  заявил правозащитник.

По его словам, проявляя искренний интерес к судьбе Д.Аскерова и Ш.Гулиева, Надежда Савченко высказала готовность всячески способствовать информированию украинской общественности об их судьбе и освобождению азербайджанских заложников. Говоря конкретнее, она обещала распространять информацию о них в социальных сетях, в Верховной Раде и в ходе своих зарубежных поездок и встреч», — указал А.Шахидов.

Он также сообщил, что сейчас идет работа над переводом на русский и английский языки документального фильма «Пусть мир не молчит!», посвященного азербайджанским заложникам Дильгаму Аскерову, Шахбазу Гулиеву и Гасану Гасанову, добавив, что презентация фильма состоится и в Украине.

«Планируем, что она состоится в апреле. Уже достигнуты на сей счет определенные договоренности. Участие в этой презентации примут Надежда Савченко, иные депутаты ВР, украинские политики, дипломаты из различных стран мира, представители Посольства Азербайджана в Украине и члены нашей диаспоры в этой стране»,  резюмировал А.Шахидов.

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