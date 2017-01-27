В США подростки планировали массовый расстрел в школе

Полиция американского штата Флорида задержала двух подростков, которые, предположительно, хотели устроить стрельбу в школе, сообщается на сайте телеканала News 13.

Как сообщило руководство школы, в которой учились задержанные, до них дошли слухи о готовящемся нападении в пятницу, 27 января.

Власти округов Самтер и Лейк сообщили о том, что в ходе допроса оба подростка упоминали стрельбу в школе города Колумбина (штат Колорадо), где в апреле 1999 года от рук двух подростков погибли 12 сверстников и учитель. Нападавшие покончили с собой.

По данным телеканала, при обыске в домах задержанных было найдено и конфисковано оружие. Подросткам предъявлено обвинение в сговоре с целью убийства.