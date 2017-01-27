Bakcell начинает новый прием заявок от разработчиков в AppLab

Новые возможности для создания различного вида оборудования, а также 3D-печать и программное обеспечение «Виртуальная реальность» отныне доступны для всех желающих стать участниками программы Bakcell «AppLab»

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell с радостью объявляет об очередном приеме заявок на участие в AppLab – программы ускорения для поддержки разработчиков в воплощении в жизнь своих идей.

В отличие от предыдущих годов, на этот раз не только местные разработчики в сфере информационных технологий, но и любой желающий с интересной идеей может подать заявку на участие и получить шанс воспользоваться широким спектром возможностей AppLab, всего лишь выбрав интересующую его сферу и поделившись своей идеей.

Чтобы принять участие в проекте AppLab, необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету с 25 января по 25 февраля 2017 года по ссылке http://applab.bakcell.com/registration/. По истечении регистрационного срока все представленные проекты будут внимательно рассмотрены, и идеи, утвержденные отборочной комиссией, пройдут во второй этап.

Авторы проектов, набравшие 15 и более очков из возможных 20, встретятся с членами комиссии AppLab и получат возможность участвовать в программе в течение 90-180 дней, в зависимости от проекта. На протяжении этого периода компания Bakcell будет оказывать поддержку разработчикам и работать с ними в индивидуальном порядке, чтобы способствовать развитию их продуктов и представлению их на рынок.

В рамках этой программы молодые разработчики смогут пользоваться всеми преимуществами офиса AppLab, расположенного на улице Уз. Гаджибекова, 48 (рядом с Центром обслуживания клиентов компании Bakcell (парк Сахиль), оснащенного столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также пользоваться самым передовым оборудованием для тестирования своих продуктов.

Команда специалистов, состоящая из представителей компаний Bakcell и Qualcomm, а также других партнеров AppLab, предоставит молодым разработчикам свои советы по разработке и внедрению пилотных версий новых продуктов, отвечающих широкому спектру требований местного и международного рынка.

Следует отметить, что, в отличие от прочих аналогичных местных программ и проектов, оказывая поддержку отобранным разработчикам, компания Bakcell не претендует на право собственности на проекты, разработанные в рамках программы AppLab. Основной целью компании является создание благоприятного климата в сфере стартапов.

Помимо того, что компания Bakcell в сотрудничестве с компанией Wayra UK предоставляет в распоряжение разработчиков инструменты, необходимые для разработки и распространения мобильных приложений, она также предоставляет местным разработчикам возможность представлять свои идеи и ежегодно привлекать инвестиции в размере около 70 000 фунтов стерлингов. Эти средства распределяются равномерно в целях организации и развития услуг.