Азербайджан заинтересовался нефтехимическими предприятиями Сербии

Азербайджанские компании проявляют интерес к приватизации сербских предприятий. Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Сербии. Отмечается, что об этом заявил посол Азербайджана в Белграде Эльдар Гасанов.

По его словам, азербайджанские компании заинтересованы, в частности, в процессе приватизации предприятий нефтехимического сектора.

Отметим, что 54,89% уставного капитала HIP Petrohemija, крупнейшего нефтехимического предприятия страны, принадлежат государству. Сербская нефтегазовая компания NİS, 56,15% которой принадлежат российскому «Газпрому», контролирует 12,72% HIP Petrohemija.

Парламент Сербии в прошлом месяце принял закон о реструктуризации долга HIP Petrohemija на сумму 254 млн евро. Согласно закону, правительство Сербии осуществит конвертацию части долга в размере 105 млн евро, который будет поделен на шесть платежей и погашен до июня 2019 года.