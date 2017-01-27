В США известный рок-музыкант застрелился на глазах у жены

Бутч Тракс, один из основателей и ударник популярной в 70-е годы рок-группы The Allman Brothers Band, застрелился на глазах у собственной жены в своём доме во Флориде, сообщает Daily Mail.
Музыкант скончался в возрасте 69 лет.
По данным издания, именно супруга музыканта вызвала полицейских и скорую после того, как стала свидетелем самоубийства. Женщина находилась в шоковом состоянии и с трудом могла объяснить, что произошло. Также в этот момент в доме находились дочь и сын Тракса.
Бутч Тракс скончался от полученных ранений через несколько секунд после приезда полиции.
Среди вероятных причин, которые могли толкнуть барабанщика на суицид, называют финансовые проблемы.
RIP to our dear friend #ButchTruckspic.twitter.com/eK409zugBj— moe. (@moeperiod) 26 января 2017 г.