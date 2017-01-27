В США известный рок-музыкант застрелился на глазах у жены

Бутч Тракс, один из основателей и ударник популярной в 70-е годы рок-группы The Allman Brothers Band, застрелился на глазах у собственной жены в своём доме во Флориде, сообщает Daily Mail.

Музыкант скончался в возрасте 69 лет.

По данным издания, именно супруга музыканта вызвала полицейских и скорую после того, как стала свидетелем самоубийства. Женщина находилась в шоковом состоянии и с трудом могла объяснить, что произошло. Также в этот момент в доме находились дочь и сын Тракса.

Бутч Тракс скончался от полученных ранений через несколько секунд после приезда полиции.

Среди вероятных причин, которые могли толкнуть барабанщика на суицид, называют финансовые проблемы.