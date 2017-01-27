Трагическая гибель Даянята Рзаева вызвала лавину выводов. Выводы разные, порой жесткие и даже жестокие, но такова вся наша жизнь – скупая на радости, зато требующая ежедневной тяжелой, нередко изматывающей борьбы за свое место под солнцем, за понимание окружающих, ну и, само собой за свое финансовое благополучие.

Политологи-ветеринары и певцы, не знающие нот

Не буду рассуждать о причинах, толкнувших Даянята Рзаева на самоубийство. Это тонкая и щекотливая тема, коснувшись которой всегда рискуешь задеть чьи-то чувства, выдать домыслы за факты. Да и не о том сейчас нужно вести речь. Суть в том, что этот трагический инцидент прежде всего позор для всех людей нашей профессии.

Да, именно так. Ведь это мы, журналисты, представили его обществу в качестве известного психолога. Не знаю, с чьей нелегкой руки Рзаев был презентован в данной ипостаси. По каким причинам это произошло, каковы были мотивы этой затянувшейся авантюры. Но только после смерти Рзаева обнаружилось, что он был выпускником Института культуры, неведомо как и для чего вдруг решившим позиционироваться в имидже отечественного Маслоу или Ананьева. Он всего лишь был слушателем на курсах по психологии.

Но мало ли что человек желает, за кого себя пытается выдать. Одна из обязанностей журналиста – выполнять функции сита, не пропускающего никакие утки-фейки. Общество выдало нам мандат доверия, и его нужно оправдать. Чем может закончиться пренебрежение этой обязанностью, показала дикая и жуткая история с Рзаевым.

Нет смысла сегодня взвешивать вину того или иного СМИ в раскрутке человека, который был не тем, за кого себя выдавал.

Но есть смысл признать, что это – не единичный случай. На отечественных телеканалах и в иных СМИ нередко можно видеть, как в качестве политологов выступают ветеринары, ну а в политики рвутся вообще все подряд. «Звездами» эстрады у нас объявляют самоучек, не имеющих представления о нотной грамоте. Телевизионные ведущие, уже став узнаваемыми персонами, демонстрируют крайне низкий интеллектуальный уровень и полное отсутствие навыков поведения в эфире и в обществе.

А сколько у нас в стране астрологов, гадалок, специалистов широкого профиля?! И все они попали в «ящик» не благодаря способности телепортироваться, а потому, что кто-то когда-то их туда привел, провозгласив «известным парапсихологом». А потом включается стадный принцип, и этот «известный» становится постоянным гостем всех местных СМИ.

Никто даже не задумывается, соответствует ли вообще этот персонаж статусу «эксперта»! Увы, легче соглашаться, чем думать. Легче плыть по течению, чем против него. Легче казаться, чем быть.

У настоящих профессионалов нет времени на пустопорожние разговоры, они работой завалены. Собственно, по этой же причине состоявшиеся в любой профессии люди не нуждаются в частом мелькании в СМИ, в дешевом пиаре. Вот и заполняются эфиры суррогатом. И, чего уж скрывать, этот суррогат тиражирует и журналистская братия. Как телевизионная, так и пишущая. Потому и имеем мы то, что имеем - физкультурника в роли психолога.

Самоубийства и «дефицит демократии»

Сейчас об этом даже как-то неудобно вспоминать, но Д.Рзаев специализировался именно на проблематике суицидов. По крайней мере, в отечественных СМИ экспертом этой тяжелой темы. Не далее как в прошлом мае он в унисон со всеми недовольными, несогласными и оппозиционерами выражал глубокую озабоченность ростом числа суицидов в стране, делился своим взглядом на проблему…

Насколько он был далек от истины, свидетельствует приведенная ниже статистика. А тем временем самоубийства в Азербайджане превратилась в средство спекуляций представителей оппозиции, которыми традиционно движет жажда сгустить краски, очернить состояние общества, обвиняя во всем политическое руководство республики. При этом ни малейшей попытки рассмотреть статистику суицидов в Азербайджане и мире. Оппозиция идет раз и навсегда проторенной дорожкой - во всем виновата власть!

Естественно, критики власти прежде всего хватаются за свои излюбленные доводы: люди идут на суицид по причине недостатка демократии, свободы. Но как же тогда с громкими самоубийствами в «свободном мире».

Какой демократии не хватало Мерлин Монро, Хиту Леджеру - молодому голливудскому актеру, сыгравшему одну из главных ролей в фильме о Бэтмене , известному продюсеру Робину Уильямсу, великому Эрнесту Хемингуэйу и другим богатым и знаменитым, которые свели счеты с жизнью на пике своей славы?

То есть в США - стране, претендующей на роль экспортера демократии в мире, финансово состоявшиеся, не имевшие проблем с самореализацией, популярностью отчего-то тоже заканчивают жизнь самоубийством. Может, это и эту страну следует обвинить в дефиците свободы?

Тем, кто во всех суицидах в нашей стране винит отсутствие пресловутой свободы, неплохо бы заняться самообразованием и почитать о загадках Бруклинского моста в Нью-Йорке. До сих пор огромное число самоубийц сводят счеты с жизнью, прыгая с этого моста.

Что их манит в это место, остается загадкой, но вряд ли это как-то связано с дефицитом демократии в США. А ведь именно такую корреляцию проводят наши самостийные эксперты из стана оппозиции.

Статистика как ответ на ложь

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством. Это общемировая и очень серьезная проблема. Увы, одно из ведущих мест в Европе по количеству самоубийств занимает ныне Украина ныне. По данным Государственного комитета статистики станы, на 100 тысяч человек приходится 22 самоубийства. Смерть от суицида занимает второе место в Украине после естественной смерти и гибели от внешних причин.

А теперь сравним с Азербайджаном. Как сообщила заведующая отделом скорой психологической помощи Центра психического здоровья Министерства здравоохранения Кямаля Талыбова, в 2016 году зафиксировано 327 случаев суицида, завершившихся смертью, и 470 попыток самоубийства.

Представитель центра отметила, что количество суицидов в Азербайджане ниже критического уровня: «Сегодня в мире средний показатель - 7 суицидов на каждые 100 тысяч человек. В Азербайджане этот показатель на уровне 5 случаев суицида на 100 тысяч человек. По сравнению с 2015 годом в прошлом году наблюдалось уменьшение самоубийств. В 2015 году было 515 случаев, а в 2016 году - 327».

К.Талыбова отметила, что самоубийства - одна из основных проблем не только в Азербайджане, но и во всем мире. Все самоубийства, как правило, обусловлены биологическими, психологическими, социальными факторами и генетическими критериями. «Из социальных факторов можно назвать безработицу, семейные обстоятельства. Играют свою роль и генетические факторы. Самоубийства среди мужчин случаются в два раза чаще, чем среди женщин. Больше подвержена суицидам возрастная группа в 25-50 лет», - подчеркнула она.

Такой вот развернутый, подкрепленный статистикой ответ специалиста, отвечающего за каждое свое слово. Получается, что в Азербайджане количество суицидов на душу населения в три раза меньше, чем в Украине. Предвижу упреки и заявления в том духе, что неплохо бы сравнить нашу ситуацию с происходящим в более благополучных странах. Что ж, давайте сравним. Сравним и удивимся, потому что в экономически развитых странах всё гораздо хуже, чем даже в Украине.

В Финляндии происходит 37 суицидов на 100 тысяч населения, в Швейцарии – 34, в Австрии- 31, в Норвегии—24. Как видим, это во много раз больше, чем в Азербайджане.

Не буду пускаться в рассуждения о причинах подобного явления, рассуждать о влиянии климата, исторических и религиозных традиций и т.д. Скажу лишь, что статистика – вещь неумолимая, и она свидетельствует, что суицид распространен преимущественно в богатых странах, причем среди обеспеченных людей, которые не страдают ни от физических, ни от психических болезней, алкоголизма или нужды.

Это факт, который неспособна оспорить даже отечественная оппозиция, готовая схватиться за любой повод для критики в адрес правительства, ради разрисовывания нашей реальности в исключительно мрачных тонах. В ход идет все - и откровенная ложь, и подтасовки, и домыслы. А это плохая замена честному и беспристрастному анализу…