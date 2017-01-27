Правительство Греции осудило попытку государственного переворота в Турции 15 июля, оно не приветствует участников переворота, но не намерено вмешиваться в решение Верховного суда Греции, отказавшего в экстрадиции восьми турецких военнослужащих по запросу Анкары, сообщила сегодня пресс-служба кабинета министров, передает РИА Новости.

Накануне Верховный суд Греции решил не выдавать Турции восьмерых военнослужащих, бежавших в Грецию 16 июля 2016 года на вертолете после попытки госпереворота и запросивших политическое убежище. Суд счел, что на родине военнослужащие не могут рассчитывать на справедливый суд и их жизни будут под угрозой. Турция обвиняет их в подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана.

После решения суда МИД Турции выразил протест и заявил, что "Греция не принимает даже минимальных мер по борьбе с терроризмом", а позиция греческого суда "открывает дорогу безнаказанности". Турция обвинила Грецию в том, что "страна, которая сама пережила подобный переворот, стала его защитником". Как отмечал МИД Турции, "решение принято по политическим мотивам", и турецкая сторона намерена оценить его влияние на сотрудничество с Грецией "в борьбе с терроризмом, по другим двусторонним и региональным темам".

В пятницу Минюст Турции направил повторный запрос об экстрадиции военнослужащих, а глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выйдет из договора c Грецией о реадмисcии нелегальных мигрантов.

"Греческое правительство решительно осудило с самого начала попытку государственного переворота и поддержало демократически избранное правительство, а также соблюдение конституционной законности у наших соседей. Сегодня, как и тогда, мы подчеркиваем, что путчисты не являются желательными в нашей стране", — говорится в комментарии пресс-службы премьер-министра Алексиса Ципраса, поступившем в РИА Новости.

В то же время правительство указало, что не намерено вмешиваться в судебное решение.

"В любом случае, Греция является правовым государством с закрепленным конституционно неоспоримым принципом разделения властей и полным соблюдением международного права, в том числе всех международных конвенций, по которым у страны есть обязательства. В Греции единственным ответственным за соответствующие судебные решения является независимое греческое правосудие, решения которого являются обязательными как само собой разумеющееся", — подчеркнули в правительстве.