 

Скончался экс-главарь «ЛНР»

 

В Подмосковье скончался первый глава самопровозглашенной «Луганской народной республики» (ЛНР) Валерий Болотов. Об этом в пятницу, 27 января, «Ленте.ру» сообщил спикер парламента «Новороссии» Олег Царев.

По его словам, политик умер в своем доме в Московской области. Об этом Цареву рассказала супруга Болотова.

Болотов был одним из участников выступлений против новых киевских властей весной 2014-го, в частности, он принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле того же года. В том же месяце Болотов был избран исполняющим обязанности народного губернатора Луганской области.

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