 

Пентагон задействует артиллерию и вертолеты в Сирии приказ Трампа

 

Белый дом готовит приказ министру обороны США Джеймсу Мэттису усилить борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" на территории Сирии и Ирака, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Согласно изданию, в боях за освобождение от боевиков ИГ города Ракка на севере Сирии США могут задействовать боевые вертолеты и артиллерию. Сейчас сирийским курдам и отрядам оппозиции, которые штурмуют занятую ИГ с марта 2013 года Ракку, оказывают поддержку лишь ВВС антитеррористической коалиции во главе с США.

Издание отмечает, что еще во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп упоминал "секретный план" по ликвидации ИГ. Теперь президент, по данным газеты, дал 30 дней на то, чтобы военные эксперты представили ему новые предложения по разгрому террористов, на основе которых будет составлен приказ Пентагону.

Помимо прочего, Трамп, согласно источнику газеты, намерен усилить и модернизировать американские системы ПРО, а также развивать ядерный потенциал США.

Ранее президент США в интервью телекомпании ABC указал на опасность, которую представляет группировка ИГ. Члены этой террористической организации "делают вещи, о которых никто не слышал со времен Средневековья", подчеркнул он. В борьбе с ИГ, по его словам, необходимо "вышибать клин клином".

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