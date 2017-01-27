Завтра в Армении в президентском дворце будут проходить праздничные мероприятия по случаю дня армянской армии. Сегодня же, невзирая на довольно холодную погоду в Ереване, несколько матерей, потерявших своих сыновей в армии из-за неуставных отношений, собрались на пикет перед зданием дворца.

«Матери в черном», как их называют в Армении, требовали встречи с Сержом Саргсяном. Они требовали провести по факту гибели их сыновей повторное расследование и выявить виновных.

«Завтра он, Сержик будет поздравлять солдат. Мы тоже отдали своих сыновей ему, в армию, почему он завтра будет вспоминать других солдат, а наших сыновей-нет?

Моего сына убили, а свидетелей лично Вова Гаспарян (начальник полиции Армении - ред.) запугал, а потом вывел из страны. Почему они не хотят расследовать все эти смерти? Почему они бояться этого? Куда ведут нити?»- говорит одна из манифестантов, Ирина Казарян.

Напомним, что «Матери в черном» уже несколько лет пытаются добиться пересмотра уголовных дел по фактам смертей их сыновей. Почти с каждым месяцем их ряды пополняются все новыми родителями, дети которых становятся жертвой несуставных отношений в армянской армии.