 

Ильхам Алиев взял под контроль возвращение тела павшего солдата

 

«Армянская сторона, не возвращая тело азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, погибшего в результате армянской диверсии на границе в конце прошлого года, в очередной раз демонстрирует свою гнусность», - заявил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, передает АПА.

«Вопрос возвращения тела нашего солдата взят под контроль главой государства. Мы не сомневаемся, что тело нашего солдата будет возвращено», - сообщил он. 

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