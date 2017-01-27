Ильхам Алиев взял под контроль возвращение тела павшего солдата

«Армянская сторона, не возвращая тело азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, погибшего в результате армянской диверсии на границе в конце прошлого года, в очередной раз демонстрирует свою гнусность», - заявил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, передает АПА.

«Вопрос возвращения тела нашего солдата взят под контроль главой государства. Мы не сомневаемся, что тело нашего солдата будет возвращено», - сообщил он.