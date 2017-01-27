 

Мексика и США не будут обсуждать публично оплату стены обновлено

 

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето договорился в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом не обсуждать публично тему оплаты строительства стены на границе между странами, говорится в коммюнике правительства Мексики, передает РИА Новости.

"В отношении оплаты пограничной стены оба президента признали свои ясные и громогласные расхождения позиций по этой столь щепетильной теме и договорились разрешить эти разногласия в ходе всеобъемлющего обсуждения всех аспектов двусторонних отношений. Президенты также договорились пока не обсуждать публично эту противоречивую тему", — говорится в коммюнике.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето после отмены двусторонней встречи.

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Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето в пятницу в течение часа общались по телефону. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на свои неназванные источники, передает ТАСС.

Двое представителей американской администрации также подтвердили AP, что эта беседа состоялась.

Ранее Ньето отменил свой визит в США после того, как Трамп подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой, заявив, что его реализация "начнется немедленно". По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом".

Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

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Мексика и США не будут обсуждать публично оплату стены обновлено
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