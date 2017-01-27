За девять месяцев 2016 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили инвестиции в экономику Армении в 59 раз. Как сообщает haqqin.az, об этом пишет армянское издание «Аравот».

Издание отмечает, что в отличие от Азербайджана и Грузии, ни один представитель правительства Армении не принял участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, считающимся одной из крупнейших в мире площадок для привлечения инвестиций.

«Почему премьер-министр Карен Карапетян, на каждом заседании правительства говорящий об инвестициях, не принял участие в прошедшем 17-20 января в Давосе форуме и даже никого не командировал туда?», - задается вопросом армянское издание.

Этот вопрос сегодня был задан министру экономического развития и инвестиций Армении Сурену Караяну.

«Мы всецело следим за процессом, однако из-за рабочей загруженности не было возможности принять участие в этом форуме», – в беседе с журналистами отметил Караян.

«На замечание, что Азербайджан и Грузия на уровне президента и премьер-министра участвовали в этом форуме, говорили о крупных проектах, а у нас тоже есть крупные проекты – армяно-иранская железная дорога, атомная электростанция, почему же мы не представили их, министр ответил: «Мы все эти проекты представляем всем возможным инвесторам также на других площадках. Я согласен, что Давосский форум мог стать хорошей площадкой для их представления, однако он не единственный, и неучастие в этом форуме еще не означает, что наши инвестиционные программы не будут представлены всем заинтересованным и потенциальным инвесторам», - говорится в статье.

Тот факт, что экономика Армении остро нуждается в инвестициях, не скрывают даже в правительстве страны, пишет издание.

«В отчете, подводящем итоги первых 100 дней деятельности правительства Карена Карапетяна, отмечается, что за первые 9 месяцев 2016 года поступившие в страну прямые иностранные инвестиции составили всего 92 млн долларов или около 1,3% от ВВП, что недостаточно для обеспечения долгосрочного экономического роста.

Для сравнения отметим, что по данным Национальной статистической службы Грузии, в 2016 году прямые иностранные инвестиции в эту страну составили более 1 млрд 625 млн долларов. По данным Центрального банка Азербайджана, за первые 9 месяцев прошлого года прямые иностранные инвестиции в Азербайджане составили 5 млрд 439 млн долларов, что в 59 раз больше показателя Армении», - говорится в статье.