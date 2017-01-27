Минфин увеличил долю в капитале Межбанка

Министерство финансов Азербайджана увеличило свою долю участия в уставном капитале Международного банка Азербайджана (МБА) на 21,77 процентных пункта, говорится в сообщении Минфина.

Согласно сообщению, доля правительства в капитале банка увеличена с 54,96 до 76,73 процента.

"Увеличение произошло вследствие размещения дополнительной эмиссии акций банка на сумму 600 миллионов манатов", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что правительство и дальше продолжит оказывать банку поддержку в рамках реализации мер, предусмотренных указом президента Ильхама Алиева от 15 июля 2015 года.

"Это означает продолжение процесса выкупа проблемных активов Межбанка, а также оказание банку помощи в капитализации в соответствии с финансовой отчетностью на 2016 год", - отмечено в сообщении.

Таким образом МБА завершил процесс увеличения уставного капитала на 93,5 процента - до 1 241 287 248,06 маната за счет дополнительной эмиссии акций на 600 миллионов манатов.

Эмиссия была разделена на 2 222 222 223 акций стоимостью в 0,27 маната каждая.