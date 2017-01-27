 

Минфин увеличил долю в капитале Межбанка

 

Министерство финансов Азербайджана увеличило свою долю участия в уставном капитале Международного банка Азербайджана (МБА) на 21,77 процентных пункта, говорится в сообщении Минфина.

Согласно сообщению, доля правительства в капитале банка увеличена с 54,96 до 76,73 процента.

"Увеличение произошло вследствие размещения дополнительной эмиссии акций банка на сумму 600 миллионов манатов", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что правительство и дальше продолжит оказывать банку поддержку в рамках реализации мер, предусмотренных указом президента Ильхама Алиева от 15 июля 2015 года.

"Это означает продолжение процесса выкупа проблемных активов Межбанка, а также оказание банку помощи в капитализации в соответствии с финансовой отчетностью на 2016 год", - отмечено в сообщении.

Таким образом МБА завершил процесс увеличения уставного капитала на 93,5 процента - до 1 241 287 248,06 маната за счет дополнительной эмиссии акций на 600 миллионов манатов.

Эмиссия была разделена на 2 222 222 223 акций стоимостью в 0,27 маната каждая.

686 просмотров


Старости
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Наша погода
Сегодня 3° / 1°
29 Янв 3° / -1°
30 Янв 3° / -1°
31 Янв 3° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

Христиане из Сирии будут в приоритете при приеме в США заявление Трампа
Асад против ограничения своих полномочий по проекту Москвы
Азербайджанские миротворцы вернулись на родину фото
Минфин увеличил долю в капитале Межбанка
Мексика и США не будут обсуждать публично оплату стены обновлено
Трамп: «Говорить об отмене санкций против России пока рано» обновлено 22:50
В Азербайджан инвестировали в 59 раз больше, чем в Армению армянские источники
ВМС Украины обвинили Россию в обстреле судна
Сухогруз тонет у берегов Стамбула
Ильхам Алиев взял под контроль возвращение тела павшего солдата
«Матери в черном» осадили дворец Саргсяна фото
Пентагон задействует артиллерию и вертолеты в Сирии приказ Трампа
На «Советской» пожар потушен Есть жертвы; обновлено 19:50
Скончался экс-главарь «ЛНР»
Турция пересмотрит отношения с Грецией Скандал из-за путчистов
В США известный рок-музыкант застрелился на глазах у жены
Самоубийство Даяната Рзаева: трагедия становится фарсом мысли вслух
Азербайджан заинтересовался нефтехимическими предприятиями Сербии
Bakcell начинает новый прием заявок от разработчиков в AppLab
Указом Ильхама Алиева: генерал-полковник Айдын Алиев
В США подростки планировали массовый расстрел в школе
Надежда Савченко вступает в бой за азербайджанских заложников Эксклюзив
Фуад Алескеров выступил на коллегии МВД
В Азербайджане убийца внука получил 15 лет
Иранские нефтетанкеры впервые взяли курс на Европу