Группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, проводившая небоевую деятельность в составе миссии НАТО "Решительная поддержка" в составе 41 военнослужащего вернулась из Афганистана на родину, сообщает Минобороны.

«В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев ВС, проводившая небоевую деятельность в составе миссии НАТО "Решительная поддержка в составе 41 военнослужащего вернулась из Афганистана»,- отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск ВС Азербайджана.