 

Асад против ограничения своих полномочий по проекту Москвы

 

Президент Сирии Башар Асад высказал несогласие с некоторыми параграфами подготовленного Россией проекта новой конституции страны, состоящего из 85 пунктов. Как сообщила общеарабская газета "Аль-Хаят", свои поправки и замечания Дамаск направил в Москву.

По сведениям издания, сирийский президент, изучив черновик основного закона страны, предложенного Москвой, выступил против передачи законодательных функций от президента парламенту и правительству. Дамаск также ставит под вопрос целесообразность создания нового органа власти - Ассамблеи регионов Сирии - с наделением его широкими полномочиями, в том числе в области законотворчества.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Принципиальным остается вопрос о роли действующего сирийского лидера в будущем страны. Как утверждает издание, Дамаск настаивает, что нынешний президент Башар Асад должен получить возможность переизбрания в 2021 году.

818 просмотров


Старости
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Наша погода
Сегодня 3° / 1°
29 Янв 3° / -1°
30 Янв 3° / -1°
31 Янв 3° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

Христиане из Сирии будут в приоритете при приеме в США заявление Трампа
Асад против ограничения своих полномочий по проекту Москвы
Азербайджанские миротворцы вернулись на родину фото
Минфин увеличил долю в капитале Межбанка
Мексика и США не будут обсуждать публично оплату стены обновлено
Трамп: «Говорить об отмене санкций против России пока рано» обновлено 22:50
В Азербайджан инвестировали в 59 раз больше, чем в Армению армянские источники
ВМС Украины обвинили Россию в обстреле судна
Сухогруз тонет у берегов Стамбула
Ильхам Алиев взял под контроль возвращение тела павшего солдата
«Матери в черном» осадили дворец Саргсяна фото
Пентагон задействует артиллерию и вертолеты в Сирии приказ Трампа
На «Советской» пожар потушен Есть жертвы; обновлено 19:50
Скончался экс-главарь «ЛНР»
Турция пересмотрит отношения с Грецией Скандал из-за путчистов
В США известный рок-музыкант застрелился на глазах у жены
Самоубийство Даяната Рзаева: трагедия становится фарсом мысли вслух
Азербайджан заинтересовался нефтехимическими предприятиями Сербии
Bakcell начинает новый прием заявок от разработчиков в AppLab
Указом Ильхама Алиева: генерал-полковник Айдын Алиев
В США подростки планировали массовый расстрел в школе
Надежда Савченко вступает в бой за азербайджанских заложников Эксклюзив
Фуад Алескеров выступил на коллегии МВД
В Азербайджане убийца внука получил 15 лет
Иранские нефтетанкеры впервые взяли курс на Европу