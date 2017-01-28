Асад против ограничения своих полномочий по проекту Москвы

Президент Сирии Башар Асад высказал несогласие с некоторыми параграфами подготовленного Россией проекта новой конституции страны, состоящего из 85 пунктов. Как сообщила общеарабская газета "Аль-Хаят", свои поправки и замечания Дамаск направил в Москву.

По сведениям издания, сирийский президент, изучив черновик основного закона страны, предложенного Москвой, выступил против передачи законодательных функций от президента парламенту и правительству. Дамаск также ставит под вопрос целесообразность создания нового органа власти - Ассамблеи регионов Сирии - с наделением его широкими полномочиями, в том числе в области законотворчества.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Принципиальным остается вопрос о роли действующего сирийского лидера в будущем страны. Как утверждает издание, Дамаск настаивает, что нынешний президент Башар Асад должен получить возможность переизбрания в 2021 году.