 

Христиане из Сирии будут в приоритете при приеме в США заявление Трампа

 

При приеме беженцев из Сирии в США будет отдаваться приоритет христианам, заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

В интервью Christian Broadcasting Network Трампа спросили, будут ли христиане в приоритете.

"Да, с ними ужасно обращаются. Если вы христианин из Сирии, то это невозможно, во всяком случае, очень сложно попасть в Соединенные Штаты. Если вы мусульманин, вы могли попасть, но если христианин, это было почти невозможно", — сказал он.

По словам Трампа, христиане особенно страдают от террористов в Сирии. "Террористы всем там сносили голову с плеч, но больше всего христианам. И я думаю, что это было очень нечестно. Так что мы христианам поможем", — сказал он.

Трамп еще год назад в ходе предвыборной кампании пообещал защищать христиан. Представители христианских деноминаций и общественные организации заявляли, что христианское меньшинство находится под угрозой в ряде стран, прежде всего на Ближнем Востоке. Ватикан объявил, что до 100 тысяч христиан ежегодно становятся мучениками за веру.

При этом, согласно многочисленным публикациям в прессе, Трамп может подписать исполнительный указ, приостанавливающий прием беженцев в США и выдачу виз гражданам ряда мусульманских стран.

США в 2016 финансовом году приняли 12,5 тысяч беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны, включая Турцию и государства ЕС.

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Христиане из Сирии будут в приоритете при приеме в США заявление Трампа
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