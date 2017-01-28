 

Болт вернул золотую медаль пекинской олимпиады

 

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что уже вернул золотую медаль эстафеты 4x100 м с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, передает Reuters.

«Конечно, неприятно возвращать завоеванную награду, но таково требование Международного олимпийского комитета (МОК). Я уже вернул медаль», — цитирует агентство Болта.

Ранее Болт лишился золотой медали Олимпиады-2008 из-за положительной допинг-пробы партнера по эстафетной сборной Несты Картера.

Также золотых наград лишены и остальные члены эстафетной команды Ямайки — Асафа Пауэлл и Майкл Фрэйтер. Теперь в активе Усэйна в общей сложности восемь золотых олимпийских медалей.

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Болт вернул золотую медаль пекинской олимпиады
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