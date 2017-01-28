МИД Азербайджана: «Армения шантажирует ОБСЕ»

Необходимо обеспечить прозрачность деятельности ереванского офиса ОБСЕ, ответственность перед ОБСЕ и осуществление этой деятельности в соответствии с мандатом. Эта позиция Азербайджана является принципиальной и конструктивной, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ, выступая на основе законных переживаний, выразило свой протест деятельности ереванского офиса ОБСЕ, в связи с проводимыми в последние годы работами по разминированию.

В ходе консультаций большинство сторон оценили деятельность ереванского офиса ОБСЕ по разминированию, как явные нарушения мандата. Ереванский офис не может быть привлечен к какой-либо деятельности, включая процесс урегулирования существующего конфликта между Арменией и Азербайджаном. Это означает вмешательство в полномочия Минской группы ОБСЕ. Поэтому, Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ попросило принять соответствующие меры для того, чтобы заставить ереванский офис ОБСЕ функционировать в рамках своего мандата.

Армения в ответ на справедливую обеспокоенность Азербайджана, оставаясь верным своим традициям захвата заложников, 31 декабря 2016 года не предоставив никаких аргументов, заблокировала продление соответствующих мандатов координаторов проектов центров ОБСЕ в Узбекистане и Бишкеке и наблюдателей ОБСЕ на двух пограничных пунктах пропуска России на российско-украинской границе, в том числе решение по поправкам в Единый бюджет ОБСЕ на 2016 год.

Действия армянской стороны, основанные на шантаже, привели к тому, что функции этих важных миссий ОБСЕ стали неработоспособны и стали зависеть от их капризов. Можно сказать, что это почти привело к их закрытию.

Только сегодня, после того как министра иностранных дел Армении Э. Налбандяна пригласили в Вену для консультаций с руководством и главным секретарем ОБСЕ, армянскую сторону вынудили отозвать необоснованный запрет по соответствующим решениям.

Армения, злоупотребляя статусом хозяина ереванского офиса ОБСЕ, продолжает применять по отношению к ОБСЕ политику, основанную на шантаже. В итоге, остается без ответа нарушение мандата ереванским офисом ОБСЕ и его операционная деятельность находится в приостановленном состоянии.

Постоянное представительство надеется, что ОБСЕ справится в форме солидарности и единства с очередной проблемой, созданной Арменией, не жертвуя своими принципами, общими ценностями и обязанностями.