Семь человек отстранены от исполнения служебных обязанностей в связи с расследованием по факту неуставных отношений в элитной воинской части в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщил еженедельник Spiegel.

По данным еженедельника, в элитной части бундесвера в Пфуллендорфе применялись "садистские практики на сексуальной почве", связанные с "обрядом посвящения". Речь идет о подозрениях в насильственных действиях, травле, ограничении свободы передвижения и сексуальных домогательствах. Так, в октябре 2016 года лейтенант местной части обратилась в минобороны и в бундестаг с рапортом о том, что в ходе так называемой "церемонии посвящения" рекруты должны были раздеваться донага, а старшие по звание снимали это на видео якобы в "воспитательных целях".

По итогам расследования будут вынесены персональные решения, касающиеся "контингента воспитателей". Помимо этого, будут вынесены дисциплинарные взыскания. К расследованию привлечена местная прокуратура.

"Случаи в Пфуллендорфе отталкивающие, и они противоестественны", — заявила в этой связи глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, добавив, что данный инцидент "позорен" для всех солдат, которые "уважительно относятся к своим коллегам и не роняют честь своей части".