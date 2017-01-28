Москва ответила Азербайджану и Израилю: в Армении развернули Небо-М

В Закавказье опасаются обострения ситуации после размещения в Армении радиолокационного комплекса России «Небо-М», способного контролировать воздушное пространство нескольких стран, считает грузинский военный эксперт Гиоргий Инаури, сообщает haqqin.az.

Напомним, что грузинские, армянские и азербайджанские источники — с разной трактовкой — привели данные российского военного эксперта Евгения Даманцева, в соответствии с которыми Россия на своей военной базе в армянском городе Гюмри развернула радиолокационные комплексы (РЛК) «Небо-М».

По словам российского эксперта, это, во-первых, стало ответом Москвы на приобретение Азербайджаном израильской станции Green Pine и является ответом на «высокую активность тактической и стратегической разведывательной авиации ВВС США, базирующейся на турецких и аравийских авиабазах», а также на испытания турецких оперативно-тактических баллистических ракет семейства «Йылдырым».

И наконец, имеется в виду «возрастающая военная угроза со стороны Грузии».

В Тбилиси недоумевают. Здесь говорят, что Москва уже много лет твердит о размещении в Грузии американских и натовских баз и ракетных комплексов, а воз и ныне там.

«На Западе сейчас приоритетны другие вопросы, особенно после победы Дональда Трампа на выборах. Сейчас они пребывают в неопределенности и о размещении какой-либо западной военной базы в Грузии в ближайшем будущем речи нет. Что касается России, ей никто не угрожает. Она сама является главным источником угрозы, особенно для нашего региона», — сказал грузинскому изданию «Резонанси» военный обозреватель Гиоргий Инаури.

По его мнению, нахождение комплексов «Небо-М» на территории Армении больше отвечает интересам Еревана.

«Азербайджан имеет на вооружении современные и довольно эффективные израильские зенитно-ракетные комплексы Iron Dome. Это позволяет ему перекрыть путь оперативно-тактическим комплексам «Искандер», которые Москва передала Армении. Вместе с тем 30 июня 2016 года Россия и Армения заключили договор, в соответствии с которым воздушное пространство Армении входит в единую систему противовоздушной обороны России. Следовательно, официальные Ереван и Москва не видят ничего странного и незаконного в нахождении на 102-й военной базе в Гюмри комплексов «Небо-М», — заключает издание.

Однако многих грузинских экспертов крайне беспокоит вопрос контроля Россией всего воздушного пространства Грузии, а противостоять этому никак не получается.

То есть Грузия, конечно, не может прийти в восторг от постоянного нахождения под колпаком у России. А «Небо-М», по идее, должно вызывать радость у Армении. Однако восторгаются здесь далеко не все.

Многие опасаются, что дислоцированные на армянской территории российские «Искандеры», «Смерчи», «Небо-М» и прочее грозное вооружение говорит не о том, что Москва пытается сохранить военный баланс в регионе, а свидетельствует о возможности развязывания новой войны в регионе.

Напомним, что в недавнем прошлом Москва и Баку подписали контракт на поставку Азербайджану российского вооружения на сумму 5 миллиардов долларов. Тогда эта информация ввергла в шок Армению, которую Москва «успокоила» поставкой ей «Искандеров» и различного вооружения. Но Азербайджан подписал контракт в военной и оборонно-промышленной сферах еще и с Израилем, и тоже на 5 миллиардов. Кое-какое вооружение — в более скромном номенклатурном и количественном выражении — поставляет Азербайджану и Турция.

То есть, регион Южного Кавказа милитаризируется усиленными темпами, в то время как мирные инициативы по урегулированию карабахского и армяно-азербайджанского конфликтов опять заглохли, говорится в статье.