Накануне haqqin.az рассказал о критике Азербайджана со стороны радио Ватикана со ссылкой на религиозную организацию «Оpen Doors», которая утверждала о преследовании христиан в Азербайджане. Наш сайт жестко отреагировал на критику Ватикана, развеяв насаждаемые европейскому общественному мнению домыслы о преследовании христиан в нашей стране.

Вчера же базирующаяся в Италии благотворительная организация «Оpen Doors» сняла из статьи на своем сайте упоминание об Азербайджане как центрально-азиатской стране, где притесняют христиан. (https://www.porteaperteitalia.org/persecuzione/notizie/4202558/Maggio2016/4486425/).

В письме haqqin.az операционный менеджер «Open Doors» Кристина Мелора просит принять во внимание, что Азербайджан не включен в составленный этой организацией список 50-ти стран, в которых отмечались случаи гонений на христиан в 2017 году.

И все бы ничего, убрали, отписались, правда, не извинились, ну да ладно – справедливость вроде бы восторжествовала, но к своему посланию «Open Doors» посчитала нужным присовокупить ссылки на отчеты разных организаций, в которых сообщается о нарушениях прав верующих в Азербайджане. При ближайшем рассмотрение этих «документов», выяснилось, что с десяток мало или вовсе неизвестных организаций в свою очередь муссируют отчет USCIRF (Комиссия США по международной религиозной свободе). Ну а эта «комиссия» выражает озабоченность тем, что в Азербайджане не запрещены собрания на квартирах членов официально не зарегистрированной в стране секты «Свидетели Иеговы».

Удивительно, но и эти поборники свободы вероисповедования проявляют поразительную для экспертов-теологов неосведомленность: эта секта запрещена во многих странах Европы, которые, естественно, не включены в списки гонителей христианской веры. Вот неполный список стран, где «Свидетели Иеговы» не признаны религиозной организацией: Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Греция, Грузия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Молдова, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония и др. Между прочим, исконно христианские страны.

А еще USCIRF беспокоит, что в Азербайджан запрещено ввозить радикальную религиозную литературу, не допускаются массовые молитвы вне мечетей, религиозные уличные шествия, собрания незарегистрированных религиозных общин и пр. И опять не упоминается, к примеру, Германия, где в целях борьбы с религиозным экстремизмом отлавливают мигрантов, распространяющих точно такие же издания.

Вывод напрашивается лишь один: «исследователи» условий существования разных конфессий в нашей стране, возможностей исполнения ими своих религиозных отправлений, не могут взять в толк, что Азербайджан - светское государство, где последователи любой религии и все конфессии абсолютно равноправны. Не исключено также, что эффективные действия руководства Азербайджана по предотвращению проникновения к нам религиозного радикализма и тоталитарных сект нарушают чьи-то планы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.