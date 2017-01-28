Грузинские политические деятели встретили победу на выборах США Дональда Трампа достаточно настороженно. Еще бы, ведь Трамп не скрывал своих скептических взглядов на будущее НАТО и ЕС, а рассорившаяся с Россией Грузия именно на них возлагает основные надежды.

И похоже, дурные предчувствия грузинского руководства сбываются. Финансовая поддержка таких мощнейших международных организаций, как ЕС и НАТО, жизненно необходима Тбилиси, а Трамп, едва успев пройти инаугурацию, заявил о сокращении финансовых вливаний в НАТО. Грузия же официальную военную помощь получала именно оттуда.

Грузинские эксперты ждут теперь еще больших неприятностей. Аналитик Гия Хухашвили полагает, что во время неизбежной встречи Трампа и Путина, помимо всего прочего, на торги будут выставлены Грузия и Украина, и все зависит от того, уступит ли Америка Москве Грузию. Если США сочтут все же Грузию не столь значимым объектом и продадут ее РФ, ничего хорошего ждать не придется.

«Проблему для Тбилиси представляет и то, что обе державы будут рассматривать Грузию в пакете с Украиной, что породит еще более масштабные риски. Перед администрацией Трампа самые опытные дипломаты и влиятельные лоббисты окажутся бессильными, и прежний подход уже ничего не даст», - отмечает грузинский эксперт.

Хухашвили не сомневается, что с приходом Трампа в мире изменится очень многое, и тот либерально-глобалистский проект, в рамках которого были определены геополитическая функция и место Грузии, окажется под ударом.

«Трамп – сторонник прагматичной политики. Он бизнесмен, для которого не существует продукта, продать который нельзя, нужно просто предложить реальную цену. Однако пока нельзя сказать наверняка, окажется ли Грузия на прилавке этих торгов. Нынешний подход Вашингтона содержит значительные риски для нас, а потому дипломатам лучше пока помолчать. Главная задача – усилить страну изнутри.

Вместе с тем прежние администрации США, исходя из своих внешнеполитических интересов, Грузию и Украину всегда использовали как геополитический козырь, и в этом отношении позиция Трампа будет ослаблена. То, что на переговорах между США и Россией Грузия будет представлена в качестве одной из тем, нет сомнений. Риски сильно возрастают, поскольку Украина для России представляет собой принципиальный вопрос, и в американо-российских отношениях тема Украины как фактор стратегического влияния всегда будет актуальной. Дело в том, что сегодня в администрации Трампа лоббисты не будут иметь большого значения и едва ли смогут нам помочь.

Насколько известно, государственным секретарем будет назначен Тиллерсон. Он тоже пришел из бизнеса и будет поддерживать реальную политику», - констатирует Хухашвили.

Говоря о характеристике Трампа, которую он дал НАТО и Евросоюзу, назвав их устаревшими организациями, бывший военный, генерал грузинской армии Амиран Салуквадзе считает, что определение «устаревшие» следует понимать в данном случае, как предложение их распустить.

«В то же время мы знаем, что одной из главных тем переговоров между США и Россией будет политика открытых дверей НАТО, прекращение его расширения на Восток. О чем договорятся Трамп и Путин на нынешнем этапе, сложно сказать.

Все будет зависеть от полного пакета переговоров и от того, как пойдет диалог по тому или иному вопросу, кому на какие уступки придется пойти и др. Возможно, в обмен на что-то Трамп согласится с требованиями России, возможно, напротив, переговорный процесс зайдет в тупик, и все продолжится по-старому. В таком случае мы получим сильное обострение международного положения по всем направлениям – европейскому, сирийскому, иранскому и т. д. Это станет видно в ближайшем будущем после первой же встречи», - отметил эксперт.

Для Грузии главное, считает Салуквадзе, не оказаться в такой позиции, когда в условиях приостановки расширения НАТО можно остаться один на один с северным соседом.

«Соответственно, мы должны найти пути, чтобы избежать новой конфронтации с Россией на фоне диалога и торговых отношений. Однако необходимо обязательно активизировать вопрос урегулирования конфликтов, и что самое главное, приступить к активному сотрудничеству с новой администрацией США», - убежден Салуквадзе.

Судя по всему, у Грузии сейчас действительно незавидное положение. Она по-прежнему остается маленькой, небогатой аграрной республикой и по-прежнему вне ЕС и НАТО. И в ближайшие годы чуда уже никто не ждет. Обеим международным структурам выгоднее сейчас налаживать отношения с Россией, которая Грузию не жалует.