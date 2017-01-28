Любопытные данные обнародовал Межгосударственный статистический комитет СНГ о структуре экспорта и импорта внутри стран объединения. Как оказалось, среди членов Содружества Независимых Государств только Азербайджан практически не зависит от торговли со странами СНГ.

Стоит отметить, что последние обобщенные данные касаются итогов 2015 года, но вряд ли с тех пор они существенно изменились.

Выясняется, что Кыргызстан и Беларусь больше других стран торгуют внутри СНГ. Так, доля стран СНГ в общем объеме экспорта (удельный вес) у Беларуси составила 53% в 2015 году, у Кыргызстана 45% в то время, как, например, эта доля у Азербайджана составляла всего 5%, у России - 13%, у Казахстана - 17%, у Армении 19% (причем в двух последних странах этот показатель снижался последние 15 лет - в Армении с 24% в 2000 году до 9% в 2015 году и в Казахстане с 27% в 2000 году до 17% в 2015 году).

У Таджикистана доля стран СНГ в структуре экспорта также снизилась с 48% в 2000 году до 25% в 2015 году.

Азербайджан лидирует по экспорту за рубеж (но не в страны СНГ) аж с 2010 года. На втором месте по этому показателю Россия, а на третьем – Казахстан. Не трудно догадаться, что речь идет прежде всего о нефти и нефтепродуктах.

Отдельно приводится ситуация по структуре импорта из СНГ и прочих стран мира. И здесь самый высокий показатель у Беларуси - 61% и у Кыргызстана - 52%. В Таджикистане этот показатель также высок - 53%, но здесь стоит отметить, что в 2000 году он составлял рекордные 83%, то есть импорт из стран СНГ в Таджикистане постепенно снижается.

У Казахстана импорт из стран СНГ тоже довольно высокий и занимает 43% от всего объема.

Самые низкие показатели импорта из стран СНГ у России - всего 12% от общих цифр и у Азербайджана - 21%. Но это означает, что Азербайджан зависит от других стран мира в плане получения необходимых товаров.

Второе место после РФ по этому показателю наша страна занимала и в 2015-м, и в 2014-м, и в 2013-м. Молдова же традиционно находилась на третьем месте все эти годы.

А вот в 2005-м году Армения была на втором месте по импорту товаров из-за рубежа, а Азербайджан был третьим.

Иными словами, если статистика верна, Азербайджан практически не зависит от экспортных операций со странами СНГ – показатель всего в 5%. Что касается импорта, то очевидна зависимость страны от зарубежной продукции. Прежде всего из дальнего зарубежья. Но 21% импорта из СНГ говорит о многом. Тут, скорее всего, речь идет о продуктах питания.