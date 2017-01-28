 

Магеррамов опутал паутиной всю Администрацию видео

Автор: Отдел информации 

Жители Воронежа протестуют против предпринимателя из Азербайджана Тофика Магеррамова, который, по их мнению, не только разрушает архитектурный вид города, но и контролирует всех местных чиновников.

Недовольство жителей города вызвало то, что строительная компания «Новый Квартал» строит несколько 18-этажных зданий на месте бывшего школьного стадиона.

Ольга Колесникова, выступившая от имени инициативной группы жителей близлежащих домов, заявила губернатору, что контролирующий компанию «Новый квартал» Магеррамов является «пауком, который опутал сетями всю администрацию и подменяет собой мэра Воронежа».

«Никому не дам поганить город, сказал губернатор, но поганить город  - он, получается, не даёт выборочно. У меня на руках документы, подтверждающие, что власть должна остановить эту стройку, - говорит Ольга Колесникова. - Хозяин стройки Тофик Магеррамов, как паук держит городскую администрацию в сетях. Как только он звонит, они прибегают и разруливают ситуацию с нашими протестами. Почему они прибегают? Ребята, подпись стоит 800 тысяч, печать поставить - 1 миллион. Как за это не побегать на цырлах? А Тофик смеется и говорит, да я всех проплачу… Ну давайте тогда сделаем его мэром. Раз он и так держит весь наш город и все ему подчиняются».

В тот же день инициативная группа жителей была на приёме у вице-премьера Виталия Шабалатова, однако и от него поддержки не дождались.

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