С ситуацией, когда нет возможности расплатиться по коммунальным услугам сталкиваются многие семьи в Азербайджане. Проблема, конечно же, не приобрела общенациональных масштабов. К тому же, власти страны не раз списывали коммунальные долги населения. Но тем не менее, что делать, если нечем платить?

На постсоветском пространстве уже были прецеденты, когда у должников отнимали имущество, а то и квартиры и переселяли их в так называемое социальное жилье.

Есть и другой опыт, когда разрешается реструктуризировать задолженность. К примеру, в Киеве Центр коммунального сервиса предлагает выплатить долг за 4 года: для этого просто необходимо заключить договор.

А что происходит в Азербайджане с неплательщиками за коммунальные услуги? И есть ли механизмы реструктуризации долга? Своим мнением по этим вопросам в беседе с haqqin.az поделился глава Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов. По его словам, если по какой-либо причине потребитель не платит за коммунальные услуги, то по азербайджанским законам в отношении него могут быть применены санкции, но только по решению суда.

«Суд рассматривает причины произошедшего, оценивает возможности потребителя и затем принимает решение. Это может быть наложение ареста на автомобили, имущество, запрет на выезд из страны и пр. Категорически запрещено коллективное наказание со стороны коммунальщиков, когда за долги нескольких жителей отключают воду или электроэнергию во всем здании, ведь тем самым нарушаются права людей, которые исправно платят за коммунальные услуги», заявил Гусейнов.

В свою очередь и адвокат Ирада Джавадова подтверждает, что долги у неплательщиков должны взиматься только через суды, которые и определяют есть ли у должника другая собственность, автомобили, источники дохода и затем выносят решение о способах погашения долга.

Однако коммунальщики стараются избегать судебных тяжб. ЖЭКи, к примеру, берутся самим решать проблему долгов, ожидая, когда владелец квартиры придет за какой-нибудь справкой. В этом случае ему отказываются выдавать документ, пока он не погасит долги.

«Это так же является нарушением прав потребителя. К примеру, человеку нужна справка для того, чтобы продать квартиру. А из денег, вырученных от сделки, он может оплатить долги ЖЭКу.

Кроме того, стоит отметить, по истечению трех лет требовать погасить долг коммунальщики уже не могут даже в судебном порядке. Кстати, полномочия по выдаче справок уже переданы в АСАН Хидмет. ЖЭКам остается принять на работу одного юриста, который будет работать с судами по вопросу долгов», - отметила адвокат.

Что касается других коммунальных структур, то они как правило, отключают у должников свет, воду и газ. Но это тоже не выход.

«Скажем отключение света у человека, который находится в командировке, грозит тем, что у него в холодильнике испортятся запасы продуктов. Это уже материальный ущерб. Единственным справедливым и простым способом решения проблемы долгов является всеобщая смартизация счетчиков подачи электричества, газа и воды. Будет на счету деньги будет газ и вода, не будет денег не будет этих услуг», - говорит Джавадова.

Коснувшись вопроса «Что же делать, если гражданину попросту нечем платить?», Джавадова отметила, что, возможно, здесь есть пробел в законодательстве, особенно если речь идет о нежилой недвижимости, которое просто не предусматривает такую ситуацию. К примеру, сгорел магазин со всем товаром, и владелец реально не в состоянии оплатить счета.

«Но в то же время, любой потребитель заключает договор с коммунальщиками и в этом документе описываются все нюансы взаимоотношения сторон. Кроме того, хочу отметить, что по закону коммунальные службы не имеют права в одночасье лишать людей доступа к свету, газу и воде. Они должны дать месячный срок на погашение долга», подчеркнула адвокат.